Kinderombudsvrouw: haal kind uit Syrisch kamp

„Ik heb het kabinet meerdere malen opgeroepen zich tot het uiterste in te spannen de Nederlandse kinderen in Syrische kampen terug te halen naar Nederland. De vaak jonge kinderen zitten daar onder erbarmelijke omstandigheden, en de situatie lijkt te verslechteren.” Dat stelt kinderombudsvrouw Margrite Kalverboer vrijdag in reactie op de uitspraak van het gerechtshof in Den Haag.

Dat stelde vrijdag dat de Staat Nederlandse IS-vrouwen en hun kinderen die in Noord-Syrische kampen zitten, toch niet terug hoeft te halen naar Nederland. Het gaat om een politieke kwestie en is daarom geen zaak voor de rechter, oordeelde het gerechtshof vrijdag in Den Haag. Het hof haalt hiermee een streep door de uitspraak van de rechtbank begin vorige week.

Kalverboer herhaalde haar standpunt over dit onderwerp. Zij vindt dat de Nederlandse kinderen die vastzitten in kampen in Syrië moeten worden opgehaald. „Nederland moet alles doen wat in zijn macht ligt om deze kinderen terug te halen. Niets doen is onacceptabel en in strijd met Kinderrechtenverdrag”, stelde ze al eerder.