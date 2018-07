Kinderombudsman tegen jongeren onnodig in cel

Jongeren moeten niet onnodig in een cel terechtkomen. Dat zegt Kinderombudsman Margrite Kalverboer.

Ze deed onderzoek naar aanleiding van een vijftienjarige jongen die na een veroordeling voor mishandeling en openlijke geweldpleging in een jeugdgevangenis terechtkwam. Hij had van de rechter een taakstraf opgelegd gekregen en een schadevergoeding. Omdat hij dit bedrag niet kon betalen, moest hij vijftien dagen ‘zitten’. Zijn vader meldde zich bij de Kinderombudsman omdat hij zich zorgen maakte over de slechte invloed van het verblijf in de cel.

„Het is voor jongeren heel ingrijpend en ook onnodig om in de gevangenis terecht te komen. Het uitgangspunt moet dus zijn dat er geen vervangende jeugddetentie wordt opgelegd aan minderjarigen en er gezocht wordt naar andere oplossingen”, zegt Kalverboer.

Ze adviseert het OM en de rechterlijke macht om hierover in gesprek te gaan en waar mogelijk richtlijnen op te stellen. Ook moet er meer maatwerk geleverd worden: wat is in welke situatie goed voor welk kind? Daarnaast moet een minderjarige die wordt veroordeeld tot de schadevergoedingsmaatregel ondersteund worden bij het voldoen aan de betalingsverplichting.