Kinderjury nomineert Paul van Loon en Waanzinnige Boomhut

Paul van Loon maakt kans op zijn 11e Prijs van de Nederlandse Kinderjury. De schrijver van de Griezelboek- en de Dolfje Weerwolfje-reeks is dit jaar genomineerd voor het boek Dolfje ontvoerd!. Dat maakte de jury maandag bekend.

De andere genomineerden in de categorie 6 tot en met 9 jaar zijn De waanzinnige boomhut van 104 verdiepingen, vertaald door Edward van de Vendel, en Dog Man en Kid Kat, vertaald door Tjibbe Veldkamp.

In de categorie 10 tot en met 12 jaar zijn in de race Grappenmakers van Nellerike de Voogd, Toen het oorlog was van Patsboem! educatief en Vet koel: het leven van een loser van Jeff Kinney.

Duizenden kinderen brachten de afgelopen weken hun stem uit voor de nominaties. De Kinderjury is de enige prijs voor kinderboeken die helemaal door kinderen zelf is bepaald. Na de Leesweken en de Stemweek wordt op 24 juni de winnaar van de Kinderjury bekendgemaakt.

Afgelopen jaar won De Gorgels en het geheim van de gletsjer van Jochem Myjer de Kinderjury in de categorie 6-9 jaar. In de categorie 10-12 jaar won Dummie de mummie en de schat van Sohorro van Tosca Menten.