Kinderhulplijn gebeld om emotionele problemen

Kinderen bellen een telefonische hulplijn tegenwoordig vooral als ze mentale problemen of heftige emoties hebben omdat ze zich diep ongelukkig voelen over bijvoorbeeld hun uiterlijk. Dat veel kinderen worstelen met hun uiterlijk komt volgens de hulplijn door de social media „en dat eindeloze vergelijken dat daarmee samengaat”.

Vaak wordt gedacht dat kinderen met name bellen als ze misbruikt of mishandeld zijn, maar dat blijkt niet het geval. Dat zegt Child Helpline International na wereldwijd onderzoek naar zo’n anderhalf miljoen telefoongesprekken die in 2018 zijn gevoerd. De organisatie beheert 175 kindertelefoons in 145 landen. Het hoofdkantoor zit in Amsterdam.

De internationale kindertelefoon roept regeringen en de ICT-sector in alle landen op om ervoor te zorgen dat kinderen altijd en overal onbelemmerd toegang hebben tot een hulplijn. De resultaten van het onderzoek worden niet toevallig nu gepresenteerd. Op 20 november 1989 werd de conventie van de rechten van het kind door de Verenigde Naties aangenomen, woensdag precies dertig jaar geleden.