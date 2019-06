Kinderen willen pinksterhaan vervangen

Kinderen willen de plaats innemen van de haan die met Pinksteren op Schiermonnikoog traditioneel in een kooi wordt opgehesen en zo drie dagen moet blijven hangen. De scholieren zijn verenigd in de organisatie VeggieSquad (een twintigtal kinderen tellende club ‘voor een betere wereld voor dier, mens en milieu’). Ze hebben hun aanbod op YouTube geplaatst. Ze willen wel water, eten en een mobieltje mee in de mand.

„Wij vinden het zielig voor de haan, want hij heeft angst en weet niet wat hem overkomt”, legt een van de kinderen uit. "Wij hopen dat de burgemeester dit jaar haar geweten laat spreken en ons aanbod zal inwilligen om de haan te sparen die niemand kwaad heeft gedaan", zeggen ze verder. Over wat ze ondernemen als er toch een echt dier omhooggaat, "kunnen we nog niets vrijgeven".

Een nephaan vinden ze eigenlijk het beste alternatief. „Daarmee kun je de traditie gewoon symbolisch voortzetten. Die hebben we echter eerder vergeefs aangeboden, nu bieden we onszelf maar aan.” Burgemeester Ineke van Gent kan zichzelf trouwens ook wel omhoog laten takelen, overwegen de jeugdige actievoerders snaaks in een begeleidend persbericht. De gemeente Schiermonnikoog heeft geen commentaar.

De squadleden wonen geen van allen op Schier. Er is al langer commotie om de traditie. De haan wordt, als symbool van vruchtbaarheid, in de mand gezet die hoog in de mast van 18 meter hangt. Een rechtszaak ertegen liep echter op niets uit , onder meer omdat de haan vooraf wordt onderzocht door een dierenarts, water en voer krijgt en voldoende beschutting en omdat er een camera in de mand hangt.