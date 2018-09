Kinderen willen meeste geld naar leger en zorg

Investeer in het leger. Dat zullen in ieder geval kinderen doen als ze het in Nederland voor het zeggen hebben. Maar liefst 27 miljard krijgt Defensie dan. Dat staat in schril contrast met de 8 miljard die het kabinet dit jaar heeft voorzien.

Naast het leger moet ook het meeste geld ook naar de zorg, blijkt uit de zogenoemde Kindermiljoenennota die maandag aan de Tweede Kamer is gepresenteerd. De nota werd overhandigd door Aylin van de Koningin Beatrixschool uit Den Haag. Henk Nijboer, Tweede Kamerlid voor de Partij van de Arbeid, mocht het koffertje in ontvangst nemen.

Wat verder opvalt is dat het overheidsgeld redelijk gelijk verdeeld wordt over de verschillende thema’s. Met 19 miljard wordt door kinderen het minste geld uitgetrokken voor sociale zaken en vervoer. Veiligheid en scholen krijgen ieder 26 miljard. Voor natuur en arme landen wordt 25 miljard uitgetrokken en sport & cultuur krijgen 20 miljard.

Het was de derde keer dat de Kindermiljoenennota is uitgereikt. Het is een initiatief van Madurodam en voorlichtingscentrum ProDemos. In de miniatuurstad hebben het afgelopen jaar 8000 basisschoolleerlingen hun eigen Miljoenennota ingevuld.