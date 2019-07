Kinderen vinden meer dan 100 jaar oude botten

Kinderen hebben maandag in het Utrechtse dorpje Cabauw menselijke botten gevonden die meer dan honderd jaar oud zijn. De kinderen waren aan het spelen toen ze in een perkje aan de Cabauwsekade de botten vonden. Ze schakelden de politie in, die onderzoek liet uitvoeren door een forensisch specialist.

De gemeente Lopik, waar Cabauw onder valt, meldt dat de botten mogelijk bij werkzaamheden omhoog zijn gekomen. Een andere mogelijkheid is dat de beenderen in bouwgrond zaten dat vanaf een andere locatie was aangevoerd.

Omdat de botten meer dan een eeuw oud zijn doen gemeente en politie verder geen onderzoek.