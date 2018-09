Kinderen spoorongeval zaten in een stint

De vier kinderen die donderdagochtend omkwamen op een spoorwegovergang in Oss werden vervoerd in een zogeheten stint, een elektrisch aangedreven kar die speciaal werd ontworpen voor de buitenschoolse opvang.

De stint is een Nederlands ontwerp. In 2011 zijn Edwin Renzen en Peter Noorlander begonnen met de ontwikkeling en productie ervan. Het wagentje biedt plaats aan maximaal tien kinderen. De bestuurder staat rechtop achter de bak waarin de passagiers zitten. De stint valt in de verkeerscategorie ‘bijzondere bromfiets’. Na een korte cursus mag iedereen vanaf zestien jaar ermee rijden. Een helm, rijbewijs of kenteken zijn niet nodig.

De elektrische bolderkar heeft een maximumsnelheid van 17 kilometer per uur. De actieradius is 25 kilometer. Volgens de website stintum.com is de remweg van de kar 3,5 meter bij een snelheid van 15 km/u.

Er rijden naar schatting 3000 stints rond in Nederland. Ze worden niet alleen voor het vervoer van kinderen, maar ook voor stadslogistiek gebruikt.