‘Kinderen Ruinerwold zaten niet tegen hun wil vast in boerderij’

De kinderen van Gerrit Jan van D. zijn nooit tegen hun wil vastgehouden op zijn boerderij in het Drentse Ruinerwold. Dat blijkt volgens advocaat Yehudi Moszkowicz uit de verklaringen die zij onlangs bij de rechter-commissaris hebben afgelegd, in het uitgebreide onderzoek dat justitie sinds oktober vorig jaar doet. De kinderen hebben niet opgesloten gezeten en konden gaan en staan waar zij wilden, aldus de raadsman.

Moszkowicz betoogde dat donderdag voor de rechtbank in Assen, in een tussentijdse zitting in de zaak, namens zijn cliënt Josef B. (59), die medeverantwoordelijk wordt gehouden voor de jarenlange vrijheidsberoving. Moszkowicz wil dat de rechtbank B. al dan niet voorlopig vrijlaat, in afwachting van de inhoudelijke behandeling van de strafzaak. B. staat te boek als „de klusjesman” van de boerderij. Hij verblijft sinds drie weken in het Pieter Baan Centrum (PBC), de observatiekliniek van justitie.

Volgens B. is het Openbaar Ministerie bezig met „een inquisitie”, zo zei hij aan het slot van de zitting. „Die familie moet kapot. Hebben we dan niets geleerd van de geschiedenis?” Het gezin Van D. heeft slechts besloten zich „tijdelijk af te zonderen”, aldus B. „Het gaat om ideeën en die mogen niet. Het gaat om de vervolging van ideeën.”

B. wees er ook op dat de overheid burgers nu juist dwingt zich af te zonderen, in verband met het coronavirus. „Wat is het nou? Ik snap er niets meer van. In zo’n land wil ik niet leven.” D. ging uit protest al eens in hongerstaking en dreigde dat opnieuw te doen.

Het OM stelt dat de kinderen op de boerderij in een soort religieuze ban hebben verkeerd, opgelegd door hun vader. B. zou de geloofsideeën van Van D. hebben gedeeld en een ‘volgeling’ zijn. Donderdag zei hij dat Van D. al veertig jaar met „een project” bezig was. „Hij heeft dingen uitgezocht die van groot belang zijn voor de wereld. Daar wordt over duizend jaar nog over gesproken.”

De betrokken kinderen zouden nog steeds volgens de geloofsregels willen leven. Hun moeder overleed in 2004. Van D. is een paar jaar geleden door een hersenbloeding invalide geraakt. Hij is sinds zijn arrestatie vorig najaar nog niet in de rechtszaal verschenen. Hij verblijft in voorarrest in een penitentiair ziekenhuis.

De rechtbank beslist vrijdag over onder meer het voorarrest van B. Op 17 september staat de volgende tussentijdse zitting gepland. Eind dit jaar of begin volgend jaar hoopt de rechtbank inhoudelijk te behandelen.