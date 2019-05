Kinderen ruimen afval avondvierdaagse op

Ruim 300.000 kinderen die de komende tijd in Nederland meelopen in de avondvierdaagse houden hun wandelroute vrij van zwerfafval. Dinsdag beginnen de eerste jonge wandelaars in onder andere Breda met de jaarlijkse wandeltocht. In totaal doen de komende weken, verspreid over het land, ruim een half miljoen kinderen mee aan het evenement.

De Koninklijke Wandel Bond Nederland (KWBN) en Supporter van Schoon delen aan de deelnemers afvalzakjes uit en hopen zo zwerfafval te voorkomen. Ook scholen en ouders worden betrokken bij de actie.

’’De avondvierdaagse is elke dag een feestje. Als de deelnemertjes onderweg hun afval verzamelen en zo de route schoon houden, is het ook na afloop nog voor iedereen een feest. Wij vinden dat we daar ook een verantwoordelijkheid in hebben", aldus Paul Sanders, directeur van de KWBN.

Vorig jaar deden 170 lokale organisatoren van het wandelevenement mee met de schoonmaakactie, dit jaar zijn dat er ruim 300. Die zijn goed voor ruim de helft van alle avondvierdaagsen in Nederland.