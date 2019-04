Kinderen Rouveen vragen om naam Jodenweg

Leerlingen van de gereformeerde basisschool De Levensboom in Rouveen hebben vrijdagochtend de Afschuttingsweg buiten hun dorp officieus omgedoopt tot Jodenweg.

De kinderen hingen een bordje met die naam op, omdat ze vinden dat de weg die in 1942 werd aangelegd door de Joodse dwangarbeiders een naam moet krijgen die de makers eer aandoet. Ze willen dat het bordje blijft hangen totdat de weg ook daadwerkelijk de naam Jodenweg heeft gekregen. Begin deze maand stuurden ze een brief naar burgemeester T. C. Segers om hun wens over te brengen.

In de gemeente Staphorst zaten in het begin van de oorlog 344 Joodse mannen in de werkkampen ’t Wijde Gat, Beugelen en Conrad. Later werden ze afgevoerd, eerst naar Westerbork en later naar vernietigingskampen. Zes mannen overleefden de verschrikkingen.

De Rouveense journalist Geertjan Lassche vindt dat het hoog tijd is dat de Afschuttingsweg Jodenweg gaat heten, als eerbetoon aan de mannen die hier werkten. „De Holocaust startte om de hoek. Die Joodse mannen legden wegen en sloten aan. Daar maken we nog dagelijks gebruik van. We fietsen, joggen en skeeleren over die wegen en we weten niet dat ze door slavenarbeid tot stand kwamen. Als de weg Jodenweg heet, zullen kinderen tot in lengte van jaren vragen waarom dat zo is en dan kun je het ze vertellen.”

Een paar weken geleden nam Lassche de schoolkinderen mee op een tocht langs plekken in de gemeente die met de oorlog te maken hebben. Hij stond toen ook met hen op de Afschuttingsweg.