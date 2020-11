Kinderen nog steeds gelukkig, maar niet allemaal heel blij

De meeste kinderen in Nederland zijn zeer gelukkig, ook in tijden van corona. Maar kinderen die opgroeien in een moeilijke situatie geven hun leven veel lagere cijfers. Dat meldt Kinderombudsvrouw Margrite Kalverboer na onderzoek onder bijna 2000 kinderen.

Het onderzoek wordt iedere twee jaar uitgevoerd. In totaal hebben dit keer 1994 kinderen en jongeren van 8 tot 18 jaar oud een vragenlijst ingevuld. Gemiddeld gaven zij hun leven een 7,8. Dat is een half punt hoger dan in 2016 en iets meer dan in 2018. De 1237 kinderen die zonder problemen opgroeien in hun leven waarderen dat met gemiddeld een 8,3. Voor de 236 kinderen die opgroeien met een probleem in de thuissituatie is dat een 7,2.

De 129 kinderen die niet thuiswonen geven gemiddeld een rapportcijfer van 6,4. In gesloten instellingen geven kinderen hun leven ‘slechts’ een 5,6, geeft de Kinderombudsvrouw aan. Kalverboer noemt het verschil van bijna drie punten tussen kinderen zonder problemen en degenen in gesloten instellingen schokkend. „De achterstand wordt zo wel heel groot”, constateert ze.

Dit jaar viel het onderzoek samen met de corona-uitbraak. Dat de meeste kinderen in zo’n crisissituatie zo tevreden zijn over hun leven, zegt iets over hun veerkracht en dat van hun omgeving, aldus Kalverboer. „Je kunt dat opvatten als compliment, al moeten we niet onderschatten wat er ook van gelukkige kinderen wordt gevraagd.”

Kinderen die geen problemen rapporteren, hebben naast nadelen ook voordelen ervaren van coronamaatregelen, blijkt uit het onderzoek. Zo werden ze vaker goed geholpen met hun huiswerk door hun ouders en hadden ze meer vrije tijd. Kinderen die niet thuis wonen en kinderen met een moeilijke thuissituatie, noemen daarentegen dat zij bijvoorbeeld minder leerden dan op school.

De Kinderombudsvrouw noemt het schokkend dat kinderen die in een rotsituatie zitten veel meer last hebben van de coronamaatregelen. „Corona versterkt de negatieve kanten van hun leven. Dat moet echt anders.”

Voor kinderen die in een gesloten instelling leven of voor kinderen die worden geconfronteerd met geweld thuis zijn de problemen vaak zo groot dat hun ontwikkelingskansen worden bedreigd, aldus de Kinderombudsvrouw. Om dat te veranderen, moet onder meer de kwaliteit van het verblijf van kinderen in een gesloten instelling verbeteren. Ook moet de signalering van kinderen die thuis opgroeien met ruzie en geweld verbeteren. Bij coronamaatregelen moet volgens Kalverboer het belang van kinderen voorop worden gesteld. Bij het maken en uitvoeren van beleid moeten de meest kwetsbare kinderen zoveel mogelijk ontzien en ondersteund worden.