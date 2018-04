Kinderen krijgen buiten les

Kinderen van meer dan 2300 basisscholen gaan dinsdag de klaslokalen uit en krijgen les in de buitenlucht. Ze doen dat tijdens de Nationale Buitenlesdag die Jantje Beton en het Instituut voor Natuureducatie en Duurzaamheid (IVN) hebben georganiseerd. Het is het derde jaar dat dit in deze vorm wordt gedaan en steeds meer scholen doen mee. De eerste keer waren het er 300, vorig jaar waren het er 1700.

De landelijke aftrap is op een basisschool in de Amsterdamse Rivierenbuurt. Sanne Wallis de Vries, die kinderen waarschijnlijk kennen als directrice Dreus in de Mees Keesfilms, gaat daar een buitenles geven.

Hoewel velen dat zullen denken, zijn het niet slechts scholen in de steden die meedoen. Juist ook in provincies als Zeeland en Groningen hebben veel scholen zich aangemeld, stelt een woordvoerster van de organisatie.

„Dat buiten zijn goed is voor kinderen is algemeen bekend. Door lessen buiten te geven, worden kinderen blootgesteld aan natuurlijk daglicht en frisse buitenlucht. Dit draagt bij aan minder vermoeidheid en een betere stemming en heeft mogelijk ook een positief effect op het leervermogen van kinderen”, aldus de organisatie op de website.

Als voorbeeld noemt de zegsvrouw het leren van tafels. „Dat gaat beter als kinderen erbij touwtjespringen bijvoorbeeld.” Ook gaan kinderen buiten op zoek naar meetkundige vormen, die ze leren herkennen en benoemen of leren ze Engelse woorden door op het schoolplein op zoek te gaan naar de gegeven voorwerpen.