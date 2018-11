Kinderen ingezet bij honderden inbraken

Een echtpaar met zes kinderen wordt ervan verdacht honderden auto- en camperinbraken te hebben gepleegd, waarbij de vier oudste kinderen (15, 17, 18 en 20 jaar) van het gezin ook zijn ingezet. De identiteit van de verdachten is onbekend, wel waren drie mensen in het bezit van valse Italiaanse documenten.

De politie kwam het gezin op het spoor tijdens een onderzoek naar inbraken aan de kust. Op 16 augustus werd de camper met het gezin tijdens een extra controle in Domburg (Zeeland) ontdekt. In het voertuig werden meerdere spullen, waaronder kleding, laptops, telefoon en geld, in beslag genomen. Deze week is het onderzoek afgerond. Het gezin wordt verdacht van zeker 160 inbraken in Nederland en ook verantwoordelijk gehouden voor een reeks inbraken in België.

Op 4 december start de (pro-forma)rechtszaak. De ouders en twee meerderjarige kinderen zitten vast in afwachting van de rechtszaak. De minderjarige kinderen zijn ondergebracht in pleeggezinnen. De twee jongsten (11 en 1 jaar) zijn niet verdacht.