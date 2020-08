Kinderen in regio Midden als laatsten weer naar school

De zomervakantie is nu echt voorbij. In het midden van het land gaan kinderen maandag weer naar de basisschool en de middelbare school. Vorige week was het schooljaar in de regio Zuid al beginnen, en de week daarvoor in het noorden.

De middelbare scholieren komen voor het eerst sinds maart weer in volle klassen bij elkaar. In juni waren de scholen al wel weer gestart, maar met halve klassen. Vanwege het coronavirus moeten de scholieren en leraren 1,5 meter afstand houden.

Sommige scholen hebben een mondkapjesplicht ingevoerd. Zo moeten de leerlingen van het Bonifatiuscollege in Utrecht een masker over hun mond en neus dragen als ze buiten de lokalen zijn. Op andere scholen moeten leerlingen een mondkap dragen tijdens praktijklessen, omdat het moeilijk is om dan 1,5 meter afstand te bewaren.