Kinderen halen met SOS Koala ruim 246.000 euro op

Ruim 3500 kinderen hebben gezamenlijk 246.351 euro opgehaald voor koala’s en andere dieren die in Australië zijn getroffen door bosbranden. De eindstand van de actie SOS Koala is zaterdagmorgen bekendgemaakt in het programma ZappLive.

„Dit overtreft alle verwachtingen. Het laat zien hoe energiek en krachtig jong Nederland is als het echt nodig is”, zegt Klaas van Kruistum, presentator bij NPO Zapp. Mensen kunnen nog steeds doneren via de SOS Koala pagina.

De actie was een gezamenlijk initiatief van NPO Zapp, KRO-NCRV en het Wereld Natuur Fonds (WNF). Kinderen hielden drie weken lang allerlei activiteiten om geld op te halen, zoals knutselwerken verkopen of lege flessen ophalen voor het statiegeld of rondjes schaatsen op een ijsbaan.

WNF-directeur Kirsten Schuijt laat weten dat met het opgehaalde geld veel kan worden gedaan voor de dieren die door de bosbranden zijn getroffen. „Zo kunnen we starten met het planten van meer dan 10.000 jonge boompjes zodat koala’s straks weer een thuis hebben. Het geld wordt ook gebruikt voor acute hulp, zoals het opsporen van koala’s door een speurhondenteam en de opvang van gewonde dieren.”

Sinds september vorig jaar is in Australië een gebied van meer dan drie keer Nederland door de vuurzee verwoest. Ruim een miljard dieren en zeker 33 mensen zijn omgekomen