Kinderen halen bijna 1,5 ton op voor koala’s

Kinderen hebben in een week tijd bijna 1,5 ton opgehaald voor Australische koala’s en andere dieren die in het land bedreigd worden door de bosbranden die daar al weken woeden. Met de tv-actie SOS Koala was zaterdag al 145.027 euro opgehaald. Dat hebben Zapp-presentatoren Klaas van Kruistum, Saskia Weerstand en Anne-Mar Zwart bekendgemaakt op NPO Zapp. NPO Zapp organiseerde het evenement met KRO-NCRV en het Wereld Natuur Fonds (WNF).

In een week tijd kwamen duizenden kinderen voor Zapp Your Planet op allerlei manieren in actie om geld in te zamelen. Robert Fortuijn van NPO Zapp/Zappelin: „We zijn ontzettend blij met het mooie bedrag dat we hebben opgehaald. Het is hartverwarmend om te zien hoe kinderen massaal de koala-challenge hebben gedaan, op eigen ludieke wijze in actie zijn gekomen of geld hebben gedoneerd. Ik hoop dat er de komende twee weken nog meer geld opgehaald wordt, maar voor nu zijn we trots dat de kinderen van Nederland dit in zo’n korte periode voor elkaar hebben gekregen.”

Femke Hilderink van het WWF in Nederland: „Tot nu toe is al een gebied van bijna drie keer Nederland door de vuurzee verwoest. Dankzij alle geweldige acties van kinderen in Nederland kunnen we ruim 12.000 jonge boompjes planten zodat koala’s straks weer een thuis hebben.” Het geld wordt ook gebruikt voor het opsporen van koala’s door een speurhondenteam en de opvang van gewonde koala’s. Het fonds betaalt voedseldroppings in nationale parken voor hongerige kangoeroes en andere bedreigde dieren om te overleven tot de natuur zich herstelt.

Kinderen kunnen nog tot zaterdag 8 februari acties organiseren en via de SOS Koala website hun opgehaalde geld doneren.