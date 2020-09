Kinderen en vrouwen gewond door botsing tegen boom in Herkenbosch

Door een verkeersongeval in Herkenbosch (Limburg) zijn zaterdagmiddag twee vrouwen en drie kinderen gewond geraakt. Alle vijf zijn met een traumaheli en met ambulances naar het ziekenhuis gebracht, maakte de politie bekend.

Bij het ongeval op de Melickerweg rond 14.30 uur waren twee auto’s betrokken. De slachtoffers zaten bij elkaar in de auto die van de weg raakte en tegen een boom botste. Door de klap kwam de auto op zijn dak terecht. De brandweer moest de inzittenden uit het wrak bevrijden.

De bestuurder van de andere auto bleef ongedeerd. De politie onderzoekt nog wat er precies gebeurd is. De weg tussen Melick en Herkenbosch is bochtig en smal, en omzoomd door dikke bomen. Volgens omstanders zou het ongeval gebeurd zijn al gevolg van een inhaalmanoeuvre, maar de woordvoerster van de politie kon daarover in afwachting van nader onderzoek nog niets zeggen.