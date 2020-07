Kinderen denken mee over stimuleren van buitenspelen

Verschillende organisaties slaan de handen ineen om buitenspelen populairder te maken. In het intitiatief De Buitenspelers mogen ook kinderen meebepalen hoe buitenspelen kan worden gestimuleerd.

In De Buitenspelers werken organisaties samen als Jantje Beton, de Johan Cruyff Foundation, de Krajicek Foundation, het ministerie van VWS, het Mulier Instituut en Nickelodeon. Ze vinden het belangrijk dat kinderen van vier tot achttien jaar ook zelf meedenken over het stimuleren van buitenspelen en sporten. De kinderen praten ook mee over hoe voorzieningen en activiteiten in Nederland kunnen worden verbeterd.

Het initiatief is bedacht naar aanleiding van het onderzoek Buitenspelen 2020 van het Mulier Instituut. Daarin werd duidelijk dat kinderen tot en met twaalf jaar steeds minder buitenspelen en sporten. Mede daardoor beweegt de helft van de kinderen nu niet voldoende.