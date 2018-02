Jonge tv-kijkers hebben Buddy Vedder uitgeroepen tot beste presentator. Hij gaat naar huis met een Zapp Award, die hem in Hilversum werd overhandigd door presentator Klaas van Kruistum. Vedder speelde in GTST en is de presentator van het muziekprogramma Zapp Kids Top 20. Hij zei „superblij” te zijn met de prijs.

De jaarlijkse publieksprijzen worden zondag in Hilversum uitgereikt. Zo’n 20.000 kinderen brachten hun stem uit.