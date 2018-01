Kinderen achter bommelding Breda

Een bommelding in november bij een kinderdagverblijf in Breda was een kwajongensstreek. De politie laat maandag weten dat kinderen twee keer naar het kinderdagverblijf hebben gebeld met een dreigement. Volgens een politiewoordvoerder was vanwege de jonge stemmen van de bellers al duidelijk dat het ging om jeugdige daders. Hun identiteit was snel achterhaald en na een pittig gesprek met de kinderen is de zaak voor de politie afgedaan. De kinderen worden niet vervolgd.

Over het aantal betrokkenen en hun leeftijd, doet de politie geen mededelingen.

Het kinderdagverblijf met zestig kinderen werd destijds korte tijd ontruimd. De kinderen werden opgevangen in een hotel. Ook de drukke omgeving in de buurt bij verkeersknooppunt Princeville (A16/A58) werd afgezet waardoor veel verkeersoverlast ontstond.