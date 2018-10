Kinderdagverblijf wil weer met stint rijden

Kinderdagverblijf Het Kinderstraatje wil afdwingen dat de stint weer op de openbare weg mag rijden. De kinderopvangorganisatie uit Almere heeft daartoe een kort geding aangespannen tegen minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat), dat donderdag dient bij de rechter in Utrecht.

Het Kinderstraatje wil aantonen dat het verbod op de stint na het ongeval in Oss waarbij vier kinderen omkwamen, niet zorgvuldig is genomen en dat onvoldoende rekening is gehouden met belangen van mensen en organisaties. De eigenares van de opvang heeft geen rijbewijs en dus geen gemakkelijk alternatief om de kinderen te vervoeren.

Eind 2011 werd de stint, een soort elektrisch aangedreven bolderkar, aangemerkt als bijzondere bromfiets en toegelaten op de openbare weg. Na het dodelijk ongeluk in Oss besloot de minister op 1 oktober dat besluit voor onbepaalde tijd op te schorten.