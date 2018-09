Kinderdagverblijf Oss vrijdag dicht

Het kinderdagverblijf van de vier kinderen die donderdagochtend op een overweg in Oss zijn verongelukt, blijft vrijdag dicht. „Vanwege het grote verdriet dat ons is overkomen, is kinderdagverblijf Okido vrijdag gesloten”, schrijft de directie in een verklaring.

De directie zegt veel vragen te krijgen die niet beantwoord kunnen worden. „Natuurlijk zijn wij ook op zoek naar antwoorden maar wat nu overheerst, is een enorm verdriet. Wij zoeken steun bij elkaar en wachten tot de autoriteiten het onderzoek hebben afgerond.”

Een pedagogisch medewerkster was met kinderen van de voorschoolse opvang op weg naar basisschool De Korenaer toen haar stint op een overweg bij station Oss West werd aangereden door een trein. Vier kinderen overleden. De begeleidster en een ander kind raakten ernstig gewond.

Het kinderdagverblijf is maandag weer geopend, aldus de verklaring.