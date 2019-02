Kinderbijslag tweeling: de één wel, de ander niet

Ze hebben een tweeling, maar voor Jurian ontvangt familie Dekker uit Harderwijk wel kinderbijslag, voor Jarno niet. Vader Herman Dekker is verbolgen over dit „onrecht.”

Omdat de kinderbijslag stopt wanneer een kind een hbo- of wo-opleiding gaat volgen, ontvangt Dekker slechts voor een van beide 17-jarige zoons kinderbijslag. Jurian zit in vwo 6, Jarno studeert accountancy aan Hogeschool Windesheim in Zwolle.

Volgens Dekker gaat het om „een fout in het systeem.” Voor 2015 verving de studiefinanciering de kinderbijslag voor minderjarige studenten. Hoewel met de invoering van het nieuwe leenstelsel de basisbeurs als gift is vervallen, hebben ouders van studerende kinderen onder de 18 jaar niet alsnog recht gekregen op kinderbijslag.

Eigen zak

De Sociale Verzekeringsbank liet Dekker vorig jaar weten dat zijn studerende zoon studiefinanciering kan aanvragen. „Maar die studiefinanciering is geen gift meer, maar een lening. Geld uit eigen zak dus”, aldus Dekker. „Als mijn zoon een jaar langer over de middelbare school had gedaan, dan had ik voor dat jaar wel gewoon kinderbijslag ontvangen. Het gaat mij om het principe; voor deze jongen heb ik gewoon recht op kinderbijslag.”

Hij verwacht niet dat zijn actie hem geld gaat opleveren. „Als de politiek deze situatie heeft opgelost, heb ik er zelf niks meer aan. Ik doe dit dus niet voor mijzelf.”

Dekker besloot alle landelijke politieke partijen een brief te schrijven. „Dat heb ik gedaan omdat deze situatie duidelijk onbedoeld is.”

Het resultaat van zijn schrijfronde noemt hij „triest.” Van slechts één partij kreeg hij een inhoudelijke reactie: de SGP.

Dekker is „lovend” over de partij, al stemt hij er niet op. Over de andere partijen is hij niet te spreken. „Ze weten dat deze situatie niet klopt, maar er gebeurt niets.” De SGP diende in september vorig jaar al een motie in om de regels voor kinderbijslag aan te passen. De oppositie steunde de motie, maar de regeringspartijen stemden tegen.

Wakker

De situatie frustreert hem. „Dit heeft niets met politieke kleur te maken. Je kunt deze misstand gewoon feitelijk controleren.”

Hoe belangrijk de kinderbijslag voor hem is? „Ik loop ieder kwartaal 314 euro mis, maar daar lig ik niet wakker van. Ik heb het niet nodig. Maar er zijn ook mensen die er wél om staan te springen.”

Als het recht op kinderbijslag vervalt, kunnen ouders ook geen beroep doen op kindgebonden budget, waardoor de strop nog groter kan zijn.

Wat hij van politiek Den Haag verwacht? „Ze hebben gewoon zitten slapen, en hebben over het hoofd gezien dat het niet deugt dat ouders van minderjarige studenten geen kinderbijslag krijgen. Het verbaast me dat het niet met een pennenstreek wordt rechtgezet.”

SGP: Alle minderjarigen kinderbijslag

Ouders van minderjarige studenten moeten recht krijgen op kinderbijslag, vindt Kamerlid Chris Stoffer (SGP). Samen met de SP zal hij donderdag een amendement indienen om dit te regelen. De Tweede Kamer bespreekt die dag de Wet op het kindgebonden budget.

De SGP pleit voor het schrappen van de regel dat kinderbijslag stopt zodra een jongere aanspraak kan maken op studiefinanciering. Door het nieuwe leenstelsel is dit geen gift, maar een lening. Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid berekende dat het om 22.500 studenten per jaar gaat die de kinderbijslag mislopen. Aanpassing van de wet kost jaarlijks ongeveer 32 miljoen euro.