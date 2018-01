Kinderartsen: Verbied verkoop pepdrankjes aan kinderen

Kinderartsen pleiten voor een verbod op de verkoop van energiedrankjes aan jongeren onder de 18 jaar. Bij veel jonge patiënten die zich melden met klachten als rusteloosheid, moeheid en hartritmestoornissen, blijkt de pepdrank de boosdoener.

Dat stelde de Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde (NVK) maandagmorgen. Ze maakt zich zorgen over de toename van het gebruik van energiedrank door jongeren. Met name tieners vanaf 12 jaar drinken soms wel zes blikjes of meer leeg, waardoor ze een flinke oppepper krijgen. Kinderartsen signaleren echter dat zij vervolgens vaker met klachten op de eerste hulp belanden.

„Als jongeren met rusteloosheid of hartritmestoornissen in onze spreekkamers belanden, denken wij aan allerlei dingen en halen we ze soms door de medische molen om de oorzaak te achterhalen. Maar we merken dat energiedrankjes steeds vaker de boosdoener zijn”, stelt de Leeuwardense kinderarts Brita de Jong-van Kempen in het AD.

Vorig jaar viel een kerngezonde 16-jarige jongen in Amerika in zijn klas opeens dood neer. De oorzaak bleek hartfalen door het drinken van te veel cafeïnehoudende drankjes.

In Nederland geeft het Voedingscentrum het advies om onder de 13 jaar geen energiedrank te drinken en tussen de 13 en de 18 jaar maximaal één blikje per dag. Op de blikjes staat een verplichte waarschuwing: ”Niet aanbevolen voor kinderen”.

Epileptische aanvallen

Kinderartsen zeggen nu in het AD dat ze dat niet genoeg vinden. Behalve rusteloosheid en hartritmestoornissen zien zij steeds meer andere klachten die uiteindelijk te wijten zijn aan energiedrankjes. Zo belandde een meisje van 12 jaar met epileptische aanvallen in het ziekenhuis. Een uitgebreid onderzoek leidde niet tot een duidelijke oorzaak. Tijdens een gesprek bleek dat ze veel energiedrankjes dronk.

Een tiener van 16 kwam met geelzucht en moeheid bij een kinderarts. De patiënt onderging allerlei onderzoeken, zelfs een leverbiopt, waarbij met een speciale naald weefsel uit de lever wordt gehaald. Toen de arts ontdekte dat de tiener veel energiedrankjes dronk en adviseerde te stoppen, verdwenen de klachten vanzelf.

Volgens de artsen is er te weinig onderzoek gedaan naar het effect van de grote hoeveelheid cafeïne, suiker en taurine in de drankjes op een kinderlichaam. „Dit is geen onschuldige frisdrank”, stelt De Jong-van Kempen. „Een verbod zet ouders en kind aan het denken.”

Alcohol

De kinderarts wijst erop dat het vroeger normaal was om op jonge leeftijd alcohol te drinken. Nu is echter bekend hoe schadelijk dat is. Daarom heeft de overheid maatregelen genomen, bijvoorbeeld het instellen van een minimumleeftijd voor het zelf mogen kopen van alcoholische dranken. Iets soortgelijks zou er met de energiehoudende drankjes moeten gebeuren. „We kunnen wachten tot er dodelijke incidenten gebeuren of we kunnen maatregelen treffen zodat we de consequenties kunnen onderzoeken”, stelt De Jong.

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) ziet een verbod van energiedrankjes onder de 18 jaar niet als oplossing. „Er zijn meer producten die je voor je gezondheid beter niet of met mate kunt consumeren”, stelt het ministerie in het AD. Scholen, sportverenigingen en ouders moeten het gebruik ervan terugdringen, bijvoorbeeld via lessen en programma’s rond gezonde voeding. Op tal van scholen zijn de blikjes uit de automaten verdwenen. In 2014 pleitten kinderartsen al voor een verbod op de verkoop van energiedrankjes aan kinderen jonger dan 13 jaar, maar dat is er nooit gekomen. Ook toen werd er gewezen op de verantwoordelijkheid van de ouders.