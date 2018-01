„Kinderartsen slaan alarm om knoopcelbatterij”

Kinderartsen slaan alarm over de heftige, soms dodelijke gevolgen die het inslikken van een kleine batterij kan hebben. Alleen al vorige week belandden drie kinderen met ernstige verwondingen in het Erasmus MC, meldt het AD.

Het gaat om de ronde en platte knoopcelbatterijtjes, die vaak in afstandsbedieningen, fietslampjes en speelgoed zitten. Deze batterijen lekken een bijtend zuur dat al binnen een uur een gat in de slokdarm kan branden.

Sinds 2008 zijn hierdoor ten minste zestien kinderen in Nederland ernstig gehandicapt geraakt. Twee van hen zijn overleden. Het aantal slachtoffers ligt vermoedelijk veel hoger, zegt de Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde (NVK).

Sinds vorige week hebben alle kinderartsen in het land een oproep gekregen van de NVK om elk batterij-incident te melden. Maandelijks wordt deze oproep herhaald en elk kwartaal moeten de artsen een update geven over het letsel van hun patiënt. „Zo moeten we een beter beeld krijgen over de omvang van het probleem en de complicaties”, zegt Angelika Kindermann, kinderarts in het AMC in Amsterdam, die dit onderzoek leidt.