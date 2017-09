Kinderartsen luiden noodklok over kwakzwalvers

Nederlandse kinderartsen maken zich grote zorgen over kwakzalverij bij alternatieve geneeskundigen die kinderen behandelen. Uit een inventarisatie van de Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde (NVK) blijkt dat er de afgelopen tweeënhalf jaar zestien zeer ernstige incidenten zijn geweest, variërend van een ondervoede baby tot een kind dat een stuk darm moet missen.

Nederlandse kinderartsen brengen sinds tweeënhalf jaar systematisch de nadelige effecten van alternatieve geneeswijzen bij kinderen in kaart. Dit gebeurt via het Nederlands Signaleringscentrum Kindergeneeskunde (NSCK). Dit heeft geresulteerd in een lijst met incidenten die dinsdagavond in Brandpunt aan de orde kwamen.

De lijst geeft volgens de kinderartsen nu al aanleiding om alternatieve genezers die geen medische achtergrond hebben, te verbieden kinderen tot twaalf jaar oud te behandelen.