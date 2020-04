Kinderartsen beginnen onderzoek naar Covid-19 bij kinderen

Nederlandse kinderartsen zijn begonnen met het verzamelen van gegevens van kinderen die in het ziekenhuis belanden door het coronavirus. „Het lijkt erop dat Covid-19 bij kinderen milder verloopt, maar het is nog niet bekend hoe dat komt. Ook is onduidelijk of sommige kinderen die al een andere ziekte hebben kwetsbaar zijn en wat de beste behandeling is”, aldus hoofdonderzoeker en kinderarts-immunoloog Emmeline Buddingh van het Willem Alexander Kinderziekenhuis (WAKZ) in Leiden.

Zij en andere onderzoekers werken samen met de Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde. De onderzoekers registreren, na toestemming van de ouders, gegevens van kinderen die in Nederlandse ziekenhuizen op de polikliniek komen of opgenomen worden als gevolg van een coronavirusinfectie.