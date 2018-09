Kind zwaargewond door ongeval met grasmaaier

Een zesjarig meisje is woensdag in Kampen zwaargewond geraakt door een ongeval met een zitgrasmaaier. De bestuurder van de grasmaaier, een 29-jarige inwoner van Kampen, is aangehouden. De man werkt voor de gemeente. Het meisje is in kritieke toestand naar het ziekenhuis vervoerd.

Het ongeval gebeurde rond 10.30 uur op een groenstrook aan de Bouwkamp in de wijk Onderdijks, vlakbij een basisschool. De maaier is in beslag genomen. Op het moment van het ongeval speelden er kinderen in de omgeving. Voor hen is opvang en slachtofferhulp geregeld. De toedracht van het ongeluk is nog onduidelijk.