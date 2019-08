„Kind van tien Amsterdamse drugswereld ingezogen”

Kinderen van tien jaar die in Amsterdam voor drugscriminelen op de uitkijk staan. Als ze dat klusje goed doen, krijgen de tieners een grotere opdracht.

In sommige wijken in Amsterdam worden jongeren de drugswereld „ingezogen”, stellen hoogleraar bestuurskunde Pieter Tops en onderzoeksjournalist Jan Tromp in hun woensdag gepresenteerde rapport over drugsmisdaad in Amsterdam. Het duo maakt zich grote zorgen over de mate waarin de drugsmaffia zich invreet in de hoofdstedelijke samenleving.

Honderden (kwetsbare) jongeren in bijvoorbeeld wijken als Nieuw-West of de Bijlmer verdienen forse bedragen als bijvoorbeeld drugskoerier. Er kraait vrijwel geen haan naar. „De aantrekkingskracht (van werken voor een drugsbende, JV) is enorm. Je kunt meedoen, krijgt een positie. „Je bent een soldaat”, zegt men dan; iemand die weet hoe het moet, zich aan afspraken houdt, anderen ook mee laat delen. Ze kunnen zich meten met zangers en voetballers uit hun milieu: ze hebben succes, beschikken over veel geld en tellen mee in hun wereld.”

Een progammamanager van de gemeente Amsterdam wijst op de keerzijde van het bestaan van jongeren die in de drugsmisdaad figureren. „De onzekerheid, het altijd achterom moeten kijken, zwetend in je bed liggen wat je morgen weer moet doen, de angst van je ouders. Die kant zou veel meer belicht moeten worden.”

Playstation

Onthutsend is ook dat jonge mensen in Amsterdam razendsnel kunnen doorgroeien van ‘kleine’ crimineel naar huurmoordenaar. Ze zijn bereid om voor een paar duizend euro hun doelwit te vermoorden. Toen de gevreesde misdadiger Sam Klepper in Amsterdam 2000 „moest worden omgelegd, werd daar nog 70.000 gulden voor betaald”, zegt een hoge politieman in het rapport. „Uit ontsleuteld telefoonverkeer weten wij dat het tarief nu soms 5000 euro is, als het niet minder is. Dat gaat dan om degene die de trekker overhaalt. Het zijn jongens die achter de playstation zitten. Dan hebben ze een klus, die voeren ze uit en daarna gaan ze weer door met gamen. Er wordt niemand meer ingevlogen uit het Oostblok. Schieten kunnen ze amper. Vandaar dat de kogels soms door de kinderkamer vliegen.”

Alleen al in Amsterdam-Oost leven 150 jongeren die „mogelijkerwijs een rol spelen in de organisatie van liquidaties.”

Schietoefeningen

De politie heeft geconstateerd dat op „rustige plekken in de stad en omgeving” schietoefeningen worden gehouden. Uit afgetapte gesprekken blijkt „hoe gevaarlijk en tegelijk ook knullig” deze jeugdige criminelen te werk gaan, meldt het rapport. „Zo waarschuwen ze elkaar het slachtoffer vooral niet in de ogen te kijken. De aanblik zou je kunnen achtervolgen.”