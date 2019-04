Een peuter is maandag met spoed naar het ziekenhuis gebracht, nadat hij van een balkon was gevallen in de Ailbertuslaan in Kerkrade. Hij maakte een val van zo’n 3 meter.

De jongen was aanspreekbaar. De politie kon niets zeggen over de aard van zijn verwondingen. Zij gaat uit van een ongeval en doet onderzoek om een andere oorzaak te kunnen uitsluiten.