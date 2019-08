Kind moet appende ouder in verkeer corrigeren

De ANWB deelt vanaf dinsdag 700.000 kalenders uit. De kalenders zijn bedoeld voor basisschoolkinderen, die hun ouders zover moeten krijgen alle dertig dagen op de kalender niet te appen in het verkeer. „Kinderen zien wel degelijk dat ouders appen en bellen op de fiets en in de auto, terwijl dat niet mag. We moeten de jongere generatie opvoeden om het niet te doen en de ouders bewust maken van hun gedrag. Je moet ergens beginnen”, legt een ANWB-woordvoerder uit.

De campagne is een samenwerking van de ANWB en de Missing Chapter Foundation, die kinderen een stem in de maatschappij wil geven. Prinses Laurentien, die de stichting heeft opgericht, en ANWB-hoofddirecteur Frits van Bruggen trapten de nieuwe campagne ‘Sturen zonder gluren’ dinsdag af.

Via het eigen programma Streetwise, waarmee verkeerslessen worden gegeven op scholen, wist de ANWB dat kinderen heel goed door hebben dat hun ouders appen in het verkeer. „Wij zien al een aantal jaren dat het een hardnekkig verschijnsel is. Het is niet de bedoeling. Je brengt jezelf en anderen ermee in gevaar. Wij willen op een pakkende manier proberen kinderen erbij te betrekken”, aldus de ANWB-woordvoerder.

De kalenders worden verspreid via het ANWB-tijdschrift Kampioen, via de ANWB-winkels, via Streetwise en via de wegenwacht. Elke dag dat de ouders niet hebben geappt of gebeld in het verkeer, mogen de kinderen het vakje van die dag openen. Als de maand voorbij is en alle vakjes open zijn, kunnen de kinderen zich melden bij de ANWB. Zij maken dan kans op prijzen. De winnaars worden in december bekendgemaakt.

De campagne is niet de enige die appen en bellen in het verkeer moet terugdringen. De overheid begon vorig jaar met de MONO-campagne tegen het gebruik van sociale media op de fiets en achter het stuur. „Die campagne ondersteunen wij ook”, aldus de ANWB-woordvoerder. „Maar juist kinderen registreren het gedrag van hun ouders. Het leek ons een aardige invalshoek.”