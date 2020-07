Kind met Marokkaanse ouders krijgt minst vaak meningokokkenprik

In Nederland laten ouders uit Marokko en Turkije hun kinderen het minst vaak inenten tegen meningokokkenziekte, maakte het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) bekend.

De deelname aan de vaccinatie tegen de gevaarlijke infectieziekte van tieners mer Marokkaanse ouders ligt rond de 60 procent. Bij kinderen met Turkse ouders is dit 68 procent. Het landelijke gemiddelde ligt op 88 procent. Het RIVM wil dat er meer onderzoek komt naar de achterliggende redenen van lagere deelname door kinderen van Marokkaanse en Turkse ouders.

In 2018 werd een campagne gehouden waarbij tieners geboren tussen mei en december 2004 werden uitgenodigd voor een vaccinatie tegen meningokokkenziekte. Aanleiding was de toename van het type W van de ziekte, die in tegenstelling tot andere typen ook gevaarlijk is voor jongeren.

Meningokokkenziekte is een gevaarlijke infectieziekte die wordt veroorzaakt door een bacterie, de meningokok. De infectie kan hersenvliesontsteking of een bloedvergiftiging tot gevolg hebben. De ziekte heeft een ernstig verloop en kan zelfs leiden tot invaliditeit of de dood.