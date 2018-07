Kind met diploma kan zwemmen verleren

Als kinderen met een zwemdiploma niet geregeld zwemmen, verleren ze het snel. Dat blijkt uit de voorlopige resultaten van een onderzoek van de Hogeschool Windesheim. Onderzoekster Mandy van der Weijden bevestigt berichtgeving hierover door de NOS.

Voor kinderen tussen de 4 en 6 jaar geldt dat ze een vaardigheid als zwemmen na een of twee jaar verleerd zijn. „Zeker als er niet regelmatig wordt geoefend.” De onderzoekers lieten ruim honderd kinderen die kort daarvoor hun zwemdiploma hadden gehaald opnieuw afzwemmen voor hun B-diploma. Uit de proef bleek dat 5 tot 10 procent zakte, omdat veel vaardigheden weer verleerd waren.

De eindresultaten van het onderzoek worden in de komende weken verwacht. Wel is volgens Van der Weijden nu ook al duidelijk dat veel ouders overschatten hoe goed hun kind kan zwemmen in natuurwater, zoals plassen en meren.