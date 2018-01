„Kind jokt eerder tegen robot dan mens”

Kinderen liegen gemakkelijker tegen robots dan tegen mensen. Waarschijnlijk omdat ze denken dat dit minder kwaad kan, stelt psycholoog Mariana Serras Pereira van Tilburg University in een promotieonderzoek naar misleidend en bedrieglijk gedrag van kinderen.

Zij onderzocht situaties waarin kinderen communiceren met mensen, robots en geanimeerde figuurtjes op een computerscherm. De uitkomst van haar onderzoek is volgens haar nog niet eerder aangetoond.

De onderzoekster stelt ook vast dat kinderen tijdens het liegen, meer lachen, beweeglijker zijn en oogcontact mijden. „Ook blijken ze minder vaak stiltes in te lassen of aarzelpauzes als ’uh’ en ’um’. Woorden worden ook wat langzamer uitgesproken in taal die bedriegt, dan in taal gebaseerd op waarheid”, constateert Serras Pereira.