Een jongetje in Urk is zaterdag overleden nadat hij was aangereden door een auto. Dat gebeurde toen hij op zijn fiets reed in een smalle straat in de woonwijk Wijk 5.

Aan de kleuter is nog medische hulp geboden, maar dat mocht niet baten. Het jongetje is in het ziekenhuis aan zijn verwondingen overleden.

De bestuurder van de auto verleent alle medewerking aan het onderzoek, aldus de politie.