Kind heeft vaker voedselallergie

Het aantal kinderen met een voedselallergie neemt toe. Acht procent van de kinderen heeft er last van in ons land, tien jaar geleden was dat nog vijf procent. Volgens kinderarts-allergoloog Ted Klok van het Deventer Ziekenhuis is het nog altijd onbekend waardoor de toename veroorzaakt wordt, zo vertelt hij aan De Telegraaf.

Mogelijkerwijs helpt het als deze kinderen al op jonge leeftijd, wanneer het immuunsysteem nog beïnvloed kan worden, kleine hoeveelheden toegediend krijgen van de voeding waarvoor ze allergisch zijn.

"We voeren een buitengewoon gewaagde en innovatieve studie uit, maar ik ben zeer hoopvol gestemd", zegt Klok van het Deventer ziekenhuis. In mei van dit jaar is Klok, samen met onderzoeker Joyce Faber, gestart met de ’orale immunotherapie’.

Hij heeft uit het hele land veertig ouders van baby’s en peuters onder de twee jaar met voedselallergie bereid gevonden om hun kind heel voorzichtig dagelijks kleine doseringen van kippenei of pinda’s te geven.