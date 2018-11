Kilometerheffing geen vies woord meer

Het lijkt erop dat steeds meer mensen wel heil zien in een spitsheffing als middel om files te verminderen. Uit de wekelijkse peiling van Maurice de Hond komt naar voren dat 54 procent van de Nederlanders wel voor rekeningrijden voelt. Maar het verbreden van wegen bij knelpunten (62 procent) en het fors goedkoper maken van openbaar vervoer (82 procent) kunnen op meer enthousiasme rekenen. Het verhogen van de brandstofaccijnzen vindt geen genade (18 procent).

De Hond laat zien dat ook in de notoire anti-partij VVD het idee van kilometerbeprijzing aan populariteit wint. Bijna de helft van de liberale achterban (48 procent) ziet er wel wat in, zeker als de automobilist wordt gecompenseerd door een lagere motorrijtuigenbelasting. 36 procent van de VVD’ers is tegen.

Grootste voorstanders zijn te vinden bij D66 (79 procent) en PvdA (78 procent). De weerstand is het sterkst bij PVV (51 procent) en FVD (50 procent).