Kilo ‘uiterst gevaarlijk fentanyl’ in schuurtje Eindhoven

In een schuurtje in Eindhoven heeft de politie ruim een kilo fentanyl in beslag genomen. Inname van een kleine hoeveelheid van deze stof kan dodelijk zijn, aldus het Openbaar Ministerie. De 42-jarige man in wiens schuur de plastic zak met inhoud is aangetroffen, zit vast. Meer aanhoudingen worden niet uitgesloten.

Volgens het OM is er, voor zover bekend, niet eerder in Nederland „zo’n grote hoeveelheid van deze uiterst gevaarlijke stof” aangetroffen. De werking van fentanyl is te vergelijken met die van morfine, maar dan wel tachtig tot honderd keer sterker, aldus het OM. In de medische wereld wordt het op recept gebruikt als verdoving en pijnstiller. Fentanyl is zeer verslavend.

De vondst werd al op 3 februari gedaan. Opsporingsdiensten dachten aanvankelijk dat er cocaïne in de plastic zak zat. Volgens het OM zijn er geen aanwijzingen dat de gezondheid van de politiemensen die de vondst deden gevaar heeft gelopen.