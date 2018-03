Kil Pasen in aantocht

Het ziet ernaar uit dat de komende dagen koud zullen verlopen, vooral eerste paasdag. Daarbij is de kans op regen of buien vrij groot en is er weinig ruimte voor de zon. Naar verwachting gaat na Pasen de temperatuur omhoog, maar blijft het wisselvallig.

Zaterdag ligt er een storing voor de westkust, die in de loop van de middag langzaam naar het noordoosten koerst. Aan de oostflank van dit lagedrukgebied waait een zuidelijke tot zuidoostelijke wind, die niet echt koude lucht aanvoert. Toch is de koude lucht dichtbij. Hierdoor wordt het in het Waddengebied slechts 6 tot 8 graden, elders in het noorden 8 tot 10 graden en in het midden en zuiden 10 tot 12 graden. Er is vrij veel bewolking en vanwege de nabijheid van de depressie vallen er ook een paar buien.

In de nacht van zaterdag op zondag trekt de storing verder door naar het oosten en draait de matige wind geleidelijk naar noordelijke richtingen. Daarmee stroomt koudere lucht het land binnen. Dat gaat gepaard met bewolking en wat regen en dat is ook zondag het geval. Het is ronduit kil met maximumtemperaturen tussen de 5 en de 9 graden.

In de avond en de nacht van zondag op maandag wordt het droog, luwt de wind en klaart het op. Het wordt dan koud, met op veel plekken vorst aan de grond en lokaal ook op de waarnemingshoogte van 1,5 meter.

Lang duren de opklaringen niet, want maandag rukt vanuit het zuidwesten zachtere lucht op, wat gepaard gaat met bewolking en regen. Naar verwachting bereikt de eerste regen Zeeland in de vroege ochtend. In de loop van dag breidt de neerslag zich over het hele land uit. De maximumtemperaturen variëren van 6 graden in het noorden tot 13 graden in het zuiden.