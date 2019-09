Kijkje achter een monumentale deur

Tijdens Open Monumentendag doen in heel Nederland ruim 5000 monumenten deze zaterdag hun deuren open. Kastelen, gemalen en kerken, om maar eens wat te noemen. Het thema luidt dit jaar: Plekken van plezier. Zo’n 18.000 vrijwilligers en erfgoedspecialisten heten de bezoeker welkom. Een kleine greep uit het aanbod van dit jaar.

Slot en landgoed in Haamstede

Op Schouwen-Duiveland zetten de boswachters van Natuurmonumenten het hek van het kasteelbos bij Slot Haamstede open. Bovendien openen de bewoners de kasteeldeuren, die normaal gesproken gesloten zijn voor publiek.

Het kasteel kent een rijke geschiedenis. De donjon van Slot Haamstede dateert uit de 13e eeuw, de twee torens zijn uit een latere periode. De huidige vorm van het slot is het resultaat van een ingrijpende restauratie in werd voltooid in 1973. De beroemdste bewoner was Witte van Haamstede, een bastaardzoon van graaf Floris V.

Van Vollenhoven geeft startsein Open Monumentendag in Zierikzee

Chocolade in Gouda

Produceren van chocolade doet de ”Chocoladefabriek” in Gouda niet meer. In het industriële pand op de plek waar banketbakker Steenland ooit z’n chocoladesigaretten produceerde zijn wel elementen van de chocoladeproductie bewaard gebleven.

Het productieproces, de machines, de verhalen van de werknemers zijn door ontwerper Florian de Visser zichtbaar gemaakt in het vloerontwerp, waarin te zien is hoe de Chocoladefabriek destijds was ingericht.

De voormalige fabriek bevat nu onder andere de stadsbibliotheek, het streekarchief, een drukwerkplaats en horeca.

Waterloopbos Marknesse

Een bezoek aan het Waterloopbos in Marknesse is bijzonder. Zo’n dertig grote waterwerken uit de hele wereld zijn hier op schaal nagebouwd. De Deltawerken, maar ook de havens van Rotterdam, Lagos, IJmuiden, Istanbul en Bangkok. Het Waterloopkundig Laboratorium bootste met water, stuwen, dammen en golfslagmachines de werkelijkheid na.

De modellen van watergoten, stuwen en sluizen zijn langzaam weer begroeid met struiken en planten. IJsvogels en libellen voelen zich prima thuis bij zoveel water. Kinderen kunnen in dit voormalig waterloopkundig laboratorium speuren naar schatten.

Orgelmuziek in Kampen

Nieuwsgierige muziekliefhebbers moeten snel zijn. Kampen heeft de vroegste openstelling van de Open Monumentendag. De Bovenkerk in Kampen biedt vanaf zeven uur drie concerten van elk een uur. Het eerste concert van organist Jacob Lekkerkerker onder de titel Cathedral Mobile is een meditatief ochtendconcert bij zonsopgang, met orgel en elektronica. Om acht uur spelen altviolist Oene van Geel en basklarinettist Gareth Davis een hoofdrol. Tijdens het derde concert treedt het Kamper Trompetter Korps op. De Bovenkerk is ook de rest van de dag open, waarbij concerten en rondleidingen worden gegeven.