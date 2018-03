Kijkje achter de schermen van tbs-kliniek

Voor de vierde keer kunnen geïnteresseerden een kijkje nemen achter de doorgaans gesloten deuren van een tbs-kliniek. Zeven van deze forensisch psychiatrische instellingen houden zaterdag open dag.

Op de bonnefooi aanbellen bij een tbs-kliniek is er niet bij. Belangstellenden moesten zich vooraf inschrijven voor een rondleiding en alle 1600 plaatsen zijn inmiddels vergeven. Dat zijn er evenveel als bij de vorige open dag in 2016.

Er zijn twee soorten tbs-instellingen, een forensisch psychiatrisch centrum (fpc) of een forensisch psychiatrische kliniek (fpk). Om te laten zien hoe het eraan toe gaat in deze instellingen organiseert koepelorganisatie TBS Nederland sinds 2013 een open dag.

De bezoekers krijgen in de meeste gevallen een rondleiding en uitleg over behandelmethoden van de tbs-veroordeelden en arbeidsmogelijkheden. In de Van Mesdag Kliniek in Groningen mogen de gasten op eigen gelegenheid het gebouw verkennen.

De deelnemende instellingen zijn de Beuken (Boschoord), Van der Hoeven Kliniek (Utrecht en Amersfoort), de Kijvelanden (Poortugaal), Dr. S. van Mesdag (Groningen), Oostvaarderskliniek (Almere Buiten-Oost), Pompestichting (Nijmegen en het Brabantse dorp Zeeland) en de Rooyse Wissel (Venray).