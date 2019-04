De zorgwereld moet echt kijken naar hoe zinnig bepaalde zorg is. Dat beaamt Zorgverzekeraars Nederland naar aanleiding van nieuw onderzoek naar nut en noodzaak van ingrepen.

„Om te waarborgen dat goede zorg in ons land voor iedereen beschikbaar en betaalbaar blijft, moet dringend het nodige veranderen in de manier waarop we onze zorg georganiseerd hebben. Bij die vernieuwing hoort zeker ook het kijken naar hoe zinnig bepaalde zorg is. Onzinnige ingrepen maken patiënten niet beter en zorgen er voor dat de zorgkosten stijgen” , aldus Zorgverzekeraars Nederland.

De helft van de ziekenhuiszorg is niet bewezen effectief, zegt onderzoeker Sjoerd Repping in de Volkskrant. Van 5 tot 10 procent van de zorg is volgens Repping zelfs bewezen dat het niet werkt. Volgens Repping worden onzinnige handelingen uitgevoerd omdat de artsen niet de laatste medisch-wetenschappelijke kennis hebben, vanwege het geld dat het oplevert of omdat ze vertrouwen op hun eigen jarenlange ervaring.

De onderzoeker is sinds februari, namens alle partijen uit de medisch specialistische zorg, ‘kwartiermaker Zorgevaluatie en Gepast Gebruik’ bij het Zorginstituut Nederland, dat de kwaliteit van de gezondheidszorg bevorderten en adviseert over zorgverzekeringen. Hij heeft een mandaat gekregen om niet effectieve en onnodige zorg uit te bannen.

Uit meerdere onderzoeken blijkt volgens Repping dat er veel nutteloze ingrepen worden gedaan. Hierdoor stijgen de zorgkosten en moet er op bepaalde vlakken, zoals ouderenzorg, flink worden bezuinigd. „Wetenschap en praktijk lijken soms gescheiden werelden”, stelt de onderzoeker in de krant. Dat moet volgens hem veranderen om onnodige ingrepen aan te pakken.

Alle partijen binnen de zorg overleggen deze week samen over het laten verdwijnen van onzinnige handelingen. Ook wordt gekeken welke nog niet bewezen zorg meer wetenschappelijk onderzoek nodig heeft. „Het is een goede zaak dat Repping daar, samen met vertegenwoordigers van patiënten, artsen, verpleegkundigen, ziekenhuizen en zorgverzekeraars, mee aan de slag gaat”, vindt Zorgverzekeraars Nederland.