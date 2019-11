‘Kijken naar betere besteding miljarden’

Van alle miljarden euro’s overheidsinvesteringen in infrastructuur gaat 60 procent naar wegen, stelt Milieudefensie. De milieuorganisatie wil dat dit geld juist naar het openbaar vervoer en de fiets gaat, „zodat de meeste mensen profiteren”. Dat laat Milieudefensie vrijdag weten in reactie op donderdag door het kabinet aangekondigde infrastructuurprojecten.

„Het is van belang om te kijken of de miljarden niet beter besteed kunnen worden. Dit om betere bereikbaarheid te krijgen en de stikstofcrisis te verkleinen in plaats van te vergroten.” De organisatie roept het kabinet op de asfaltprojecten te heroverwegen die „toch vanwege de stikstofcrisis niet snel uitgevoerd kunnen worden”.

Het kabinet maakt geld vrij voor wegverbredingen en openbaar vervoer, zoals het aanpassen van de Schipholtunnel voor een betere verbinding tussen de Randstad en het noorden van het land.