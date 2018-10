Kijkdag ‘de laatste’ Lucas van Leyden

In de Amsterdamse vestiging van veilinghuis Christie’s is woensdag een tekening van Lucas van Leyden (1494-1533) te zien. In december volgt de veiling ervan in Londen. Het werk toont een staande jongeman.

Het betreft volgens het veilinghuis een zeldzaamheid, want het is de laatste tekening van de schrijver/tekenaar/graveur die nog in particuliere handen is. De waarde wordt geschat op 1,7 miljoen euro. De rest van zijn werken hangt in musea, zoals het Rijksmuseum, The British Museum en het Louvre.

Van Leyden werd geboren in Leiden en bleek al snel heel talentvol. Zijn eerste gravure zou hij hebben gemaakt toen hij nog geen tien jaar oud was. Zijn werken werden al snel erg gewild. Hij wordt gerekend tot de grootste graveurs uit de kunstgeschiedenis. In museum De Lakenhal was in 2011 nog een grote tentoonstelling over Lucas van Leyden en tijdgenoten te zien.