„Kijk uit naar verwarde mensen op straat”

Onno Hoes, voorzitter van het Schakelteam Verward Gedrag, vindt dat mensen meer verantwoordelijkheid moeten nemen in het signaleren van verward gedrag bij mensen op straat. Dat zegt hij in een interview met Trouw naar aanleiding van een onderzoek dat dinsdag wordt gepubliceerd.

Volgens Hoes moeten mensen hun ogen open blijven houden voor mensen in de omgeving die mogelijk verward gedrag vertonen. „Pas als een verward persoon wordt gezien, kan het herstel beginnen”, aldus Hoes in Trouw. Het betekent volgens Hoes echter niet dat hulpverlening niet meer nodig is. Volgens hem is naar elkaar omkijken pas het begin, dan wordt het gesignaleerd.

Het team van Hoes heeft twee jaar onderzoek gedaan naar het helpen van „verwarde personen”. Op 1 oktober wordt de commissie opgeheven.