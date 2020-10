Kijk terug: online event SDOK

SDOK zond op donderdag weer een online event uit. Dit keer met als thema: Getuigen met lef. De avond is hier terug te zien.

Aan de hand van video’s en verhalen van vervolgde christenen werd gepraat over de vraag hoe we in onze context kunnen getuigen met moed. Gasten waren Maartje Kok, ds. Paul Visser en directeur André van Grol. Daarnaast zat ook Wesselien Fouad aan tafel zitten. Zij evangeliseert met haar man onder Koerden, ex-moslims, en wordt met de dood bedreigd vanwege hun zendingsactiviteiten.