„Kiezers vinden klimaat en zorg belangrijk”

De mensen die in de afgelopen weken de StemWijzer hebben ingevuld, waren vooral geïnteresseerd in zorg en klimaat. Wie de stellingenlijsten invult, kan sommige onderwerpen extra gewicht toekennen, zodat daar bij de einduitkomst rekening mee wordt gehouden. Vooral sociale onderwerpen (jeugdzorg, eenzaamheid) en duurzaamheid kregen vaak extra gewicht. Mensen waren juist niet zo geïnteresseerd in regionale media en cultuur.

De StemWijzer was de afgelopen weken in zeven provincies beschikbaar. Volgens de maker, het instituut ProDemos, is de onlinehulp bijna 2,4 miljoen keer ingevuld. Dat is twee keer zoveel als bij de Statenverkiezingen vier jaar geleden, terwijl de StemWijzer toen in tien provincies actief was.

Op de verkiezingsdag werden de lijsten bijna 750.000 keer ingevuld, de dag ervoor gebeurde dat bijna 400.000 keer. De meeste gebruikers kwamen uit Zuid-Holland en Noord-Holland, maar in verhouding tot het aantal inwoners leidden Flevoland en Overijssel.