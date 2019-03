Kiezers in Houten konden woensdagochtend zeker een uur niet stemmen in wooncomplex De Loericker Stee. De stemhokjes waren in een te kleine ruimte geplaatst en stonden voor een nooduitgang. Op last van de brandweer zijn de hokjes verplaatst. Dat zegt een woordvoerder van de gemeente Houten.

De kiezers kunnen nu in een ander gedeelte van het wooncomplex hun stem uitbrengen voor de Provinciale Staten en de waterschappen.