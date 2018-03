„Kiezers 3 partijen beslissend bij sleepwet”

De stemmers van D66, 50PLUS en de lokale partijen zouden met hun stem bij het referendum over de zogenoemde sleepwet wel eens kunnen gaan beslissen hoe de balans uitvalt. Dat stelt Maurice de Hond na een peiling over het voorgenomen stemgedrag over de wet, die inlichtingendiensten ruimere toegang geeft tot telefoon- en internetgegevens van burgers.

De Hond verwacht dat de kiezers die op 21 maart van plan zijn om VVD, CDA of PvdA te gaan stemmen in meerderheid vóór stemmen in het referendum, dat gelijktijdig met de gemeenteraadsverkiezingen is. Die van GroenLinks, Partij voor de Dieren, SP en PVV zullen in ruime meerderheid tégen stemmen.

Maar omdat de kiezers van D66, 50PLUS en de lokale partijen verdeeld zijn, zal het met name van hen afhangen wat de uitslag wordt. Daarbij is niet alleen hun stemgedrag, maar ook de mate van opkomst belangrijk, aldus De Hond. Volgens zijn peiling vinden wel veel kiezers van lokale partijen dat de privacy door de wet op onacceptabele wijze wordt aangetast.

Van alle stemmers die opkomen bij de gemeenteraadsverkiezingen zegt ruim drie kwart een stem uit te gaan brengen bij het referendum. De opkomst wordt volgens De Hond vermoedelijk tussen de 40 en 45 procent. Dat is ruim boven de vereiste 30 procent.

In het algemeen geven vooral de oudere kiezers aan voor te gaan stemmen en de jongere kiezers meer tegen. Verder speelt ook het inkomen een rol. Naarmate dat lager is denkt men minder dat ons land er veiliger van wordt.

De Hond peilde ook de landelijke stemming voor de Tweede Kamer. Daarin zakte de PVV een zetel. De partij komt daarmee uit op dertien virtuele zetels, wat de laagste score van de PVV is sinds de zomer van 2008.